Власти Израиля назначили новые парламентские выборы на 2 марта

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Израильский кнессет одобрил законопроект о проведении в стране парламентских выборов в стране 2 марта, они станут третьими по счёту менее чем за год.

Об этом сообщает 7D News. За документ проголосовали 94 депутата, возражений не высказывалось.

Такое решение было принято после того, как израильские партии не смогли в 21-дневный срок договориться о формировании коалиционного правительства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием во избежание третьих за год парламентских выборов.

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