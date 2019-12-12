Власти Израиля назначили новые парламентские выборы на 2 марта
Об этом сообщает 7D News. За документ проголосовали 94 депутата, возражений не высказывалось.
#BreakingNews | The Israeli parliament approved a motion to hold a new national election on March 2nd, the country's third in less than a year.#Israel#electionhttps://t.co/OBBXouFE2Z— 7D News (@7Dnews) December 12, 2019
Такое решение было принято после того, как израильские партии не смогли в 21-дневный срок договориться о формировании коалиционного правительства.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием во избежание третьих за год парламентских выборов.