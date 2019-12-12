Власти Израиля обсуждают проведение третьих парламентских выборов

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Израильские партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства. Стране предстоит провести третьи парламентские выборы.

В настоящее время в кнессете обсуждается проведение выборов 2 марта 2020 года, пишет The Jerusalem Post. «Автоматическая» же дата предусматривает выборы 10 марта, в этот день празднуется еврейский праздник Пурим.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин дал спикеру кнессета Юлию Эдельштейну 21 день на формирование правительства, после того как Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц не смогли создать коалицию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием во избежание третьих за год парламентских выборов.

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