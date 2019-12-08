Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием во избежание третьих за год парламентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в «Кахоль-лаван» (партия. — RT) не хотят правительства национального единства, есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет — выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства — Бени Ганца или меня», — говорится в видеообращении Нетаньяху, опубликованном на его странице в Twitter.

Премьер также отметил, что это решение должно быть принято народом, а не средствами массовой информации.

В свою очередь лидер партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц назвал предложение Нетаньяху предвыборным трюком, а его самого — ответственным за то, что они оказались «на пороге третьих выборов».

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин дал спикеру кнессета Юлию Эдельштейну 21 день на формирование правительства, после того как Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц не смогли создать коалицию.

17 сентября в Израиле прошли выборы, по итогам которых партия Нетаньяху «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли добиться решающего перевеса друг над другом.