Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле

Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.

Об этом сообщает «Гаарец».

Ганц поблагодарил президента за поддержку.

По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны — партия «Ликуд» и блок «Кахоль-лаван» — получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.

После этого Ривлин вручил лидеру центристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу мандат на формирование кабинета министров.