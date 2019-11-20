Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле

Короткая ссылка
Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
  • Reuters

Об этом сообщает «Гаарец».

Ганц поблагодарил президента за поддержку.

По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны — партия «Ликуд» и блок «Кахоль-лаван» — получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.

После этого Ривлин вручил лидеру центристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу мандат на формирование кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить