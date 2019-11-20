Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
- Reuters
Об этом сообщает «Гаарец».
Ганц поблагодарил президента за поддержку.
По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны — партия «Ликуд» и блок «Кахоль-лаван» — получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
После этого Ривлин вручил лидеру центристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу мандат на формирование кабинета министров.