Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства. Теперь глава государства намерен передать инициативу по определению состава кабмина лидеру центристского альянса «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.
Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства
  • Reuters

«Я получил заявление Нетаньяху, в котором он сообщил о возвращении мандата на создание правительства президенту, так как не смог этого сделать», — сообщил президент в Twitter.

По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны, партия «Ликуд» и блок «Кахоль-Лаван», получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

В сентябре Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», прокомментировал досрочные парламентские выборы в Израиле. Он заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство»

Подробнее о политической ситуации в Израиле — в материале RT.

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