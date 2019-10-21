Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства. Теперь глава государства намерен передать инициативу по определению состава кабмина лидеру центристского альянса «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

«Я получил заявление Нетаньяху, в котором он сообщил о возвращении мандата на создание правительства президенту, так как не смог этого сделать», — сообщил президент в Twitter.

Today, Monday 21 October / 22 Tishrei, I received Prime Minister MK Benjamin Netanyahu's announcement that he is returning the mandate to form the government because he was unable to do. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) October 21, 2019

По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны, партия «Ликуд» и блок «Кахоль-Лаван», получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

В сентябре Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», прокомментировал досрочные парламентские выборы в Израиле. Он заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство».

Подробнее о политической ситуации в Израиле — в материале RT.