Нетаньяху прокомментировал парламентские выборы в Израиле

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Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что стране нужно «сильное сионистское правительство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.

«В ближайшие дни мы начнём переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство», — заявил он.

По его словам, в стране нужно правительство, которое продолжит выступать за то, что «Израиль — государство еврейского народа».

При этом он призвал дождаться объявления официальных результатов выборов.

В свою очередь лидер центристского блока партий «Кахоль-лаван» Бени Ганц призвал к формированию правительства национального единства.

«С этой ночи мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства. Призываю политиков и соперников из всех политических сил работать вместе», — заявил он.

Согласно данным экзитпола, проведённого израильским 13 телеканалом, «Кахоль-лаван» лидирует в ходе выборов в кнессет Израиля, набирая 33 места. При этом согласно этим же данным, партия Нетаньяху «Ликуд» может получить 31 место, передаёт РИА Новости.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент страны — кнессет.

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