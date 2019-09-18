Нетаньяху прокомментировал парламентские выборы в Израиле
«В ближайшие дни мы начнём переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство», — заявил он.
По его словам, в стране нужно правительство, которое продолжит выступать за то, что «Израиль — государство еврейского народа».
При этом он призвал дождаться объявления официальных результатов выборов.
В свою очередь лидер центристского блока партий «Кахоль-лаван» Бени Ганц призвал к формированию правительства национального единства.
«С этой ночи мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства. Призываю политиков и соперников из всех политических сил работать вместе», — заявил он.
Согласно данным экзитпола, проведённого израильским 13 телеканалом, «Кахоль-лаван» лидирует в ходе выборов в кнессет Израиля, набирая 33 места. При этом согласно этим же данным, партия Нетаньяху «Ликуд» может получить 31 место, передаёт РИА Новости.
17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент страны — кнессет.