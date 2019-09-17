В Израиле начались досрочные парламентские выборы

В Израиле начались досрочные выборы в парламент страны — кнессет. Первые избирательные участки открылись в 07:00.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным израильского ЦИК, в стране в этот день будут работать порядка 10,5 тыс. участков.

Согласно последней информации, в выборах участвуют 29 партий. За несколько часов до начала голосования одна из фракций, претендовавших на депутатские места в парламенте, отказалась от выборов.

Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.