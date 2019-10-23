Президент Израиля поручил Бени Ганцу сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу мандат на формирование кабинета министров.

Как сообщает Haaretz, у Ганца есть 28 дней на формирование правительства.

По итогам выборов в парламент Израиля, которые состоялись 17 сентября, ни одной партии не удалось получить решающий перевес. Две основные политические силы страны, партия «Ликуд» и блок «Кахоль-Лаван», получили примерно одинаковое количество мест в кнессете.

21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства.