Президент Израиля поручил кнессету сформировать правительство
- Reuters
Об этом сообщает The Times of Israel.
У Нетаньяху и Ганца было четыре недели на формирование правительства, однако оба политических лидера не смогли этого сделать.
Это первый случай в истории страны, когда президент пошёл на подобный шаг.
Ранее Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
17 сентября в Израиле прошли выборы, по итогам которых партия Нетаньяху «Ликуд» и партия Ганца «Кахоль-лаван» не смогли добиться решающего перевеса друг над другом.