Президент Израиля поручил кнессету сформировать правительство

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Президент Израиля Реувен Ривлин дал спикеру кнессета Юлию Эдельштейну 21 день на формирование правительства, после того как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц не смогли создать коалицию.
Президент Израиля поручил кнессету сформировать правительство
  • Reuters

Об этом сообщает The Times of Israel.

У Нетаньяху и Ганца было четыре недели на формирование правительства, однако оба политических лидера не смогли этого сделать.

Это первый случай в истории страны, когда президент пошёл на подобный шаг.

Ранее Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.

17 сентября в Израиле прошли выборы, по итогам которых партия Нетаньяху «Ликуд» и партия Ганца «Кахоль-лаван» не смогли добиться решающего перевеса друг над другом.

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