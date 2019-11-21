Президент Израиля поручил кнессету сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин дал спикеру кнессета Юлию Эдельштейну 21 день на формирование правительства, после того как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц не смогли создать коалицию.

Об этом сообщает The Times of Israel.

У Нетаньяху и Ганца было четыре недели на формирование правительства, однако оба политических лидера не смогли этого сделать.

Это первый случай в истории страны, когда президент пошёл на подобный шаг.

Ранее Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.

17 сентября в Израиле прошли выборы, по итогам которых партия Нетаньяху «Ликуд» и партия Ганца «Кахоль-лаван» не смогли добиться решающего перевеса друг над другом.