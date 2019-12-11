В лондонском аэропорту задержан подозреваемый в терроризме

В лондонском аэропорту Лутон задержан мужчина, подозреваемый в терроризме.

«Детективы из Полицейского контртеррористического командования арестовали 25-летнего мужчину в Лутоне по подозрению в причастности к терроризму», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда в Twitter.

Отмечается, что он доставлен в полицейский участок в Южном Лондоне.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.