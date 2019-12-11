В лондонском аэропорту задержан подозреваемый в терроризме
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«Детективы из Полицейского контртеррористического командования арестовали 25-летнего мужчину в Лутоне по подозрению в причастности к терроризму», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда в Twitter.
Отмечается, что он доставлен в полицейский участок в Южном Лондоне.
29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.