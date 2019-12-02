Полиция открыла Лондонский мост после теракта

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Британская полиция объявила о возобновлении движения по Лондонскому мосту, который был закрыт после теракта 29 ноября.

«Лондонский мост открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за терпение», — говорится в заявлении полиции лондонского Сити в Twitter.

29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.

Полиция Лондона сообщила, что при теракте 29 ноября на Лондонском мосту погибли 23-летняя Саския Джонс из Стратфорда-на-Эйвоне и 25-летний Джек Меррит из Коттенэма, выпускники Кембриджского университета.

Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.

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