В Совфеде осудили искажение фактов о Второй мировой войне

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал попытки ряда стран Европы и международных институтов исказить исторические факты о событиях Великой Отечественной войны.
В Совфеде осудили искажение фактов о Второй мировой войне
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«Это элемент современной информационной войны. Россия — плохой парень, которого всячески надо сделать ещё хуже. Очередная попытка обвинить Россию в том, что она чуть ли не причина начала Второй мировой войны, — продолжение той русофобской линии, которую сегодня пытается сделать идеологической основой своей политической стратегии коллективный Запад», — считает сенатор.

По словам Морозова, подобными попытками переписать историю некоторые страны «пытаются оправдать гигантский военный бюджет, отказ от международных соглашений, различные санкции».

«Они хотят внушить молодым европейцам, что в 1939 году всё было совсем не так, что Россия — источник зол и бед. Это некая идеологическая подушка, на которую будет мягко падать в случае чего. Это элемент большой стратегии в борьбе с мощным конкурентом, попытка лишить союзников и партнёров, изменить строй и политический режим в нашей стране. Наш президент это хорошо чувствует и понимает опасность искажения истории», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран Европы и международных институтов исказить исторические факты.

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