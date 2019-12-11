ЕС намерен принять решение о продлении санкций против России

Лидеры государств — членов ЕС на саммите 12—13 декабря примут решение о продлении санкций против России, срок действия которых истекает 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.

«Как вы знаете, санкции против России привязаны к реализации Минских соглашений. Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер ещё на полгода», — сказал собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем заявил, что рассчитывает на продление Евросоюзом санкций против России.

10 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не изменит свою позицию относительно санкций против России, пока ситуация на Украине не будет урегулирована.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.