Джабаров оценил позицию ФРГ по санкциям против «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление представителя Минэкономики ФРГ о том, что правительство Германии отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона.
Джабаров оценил позицию ФРГ по санкциям против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Немцы уже говорили, что в случае если американцы введут санкции против участников «Северного потока — 2», то в ответ получат высокие пошлины на свой сжиженный американский газ, который поставляется в Европу», — сказал он.

По его словам, Соединённым Штатам «не удастся сломить Ангелу Меркель».

«Немцы вложили колоссальные деньги в проект газопровода и возлагают на него огромные надежды. Кроме того, они уже поняли, какой ненадёжный партнёр Украина», — добавил сенатор.

Джабаров также отметил, что в случае введения американцами санкций «их отношения с Германией сильно ухудшатся».

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что правительство следит за дискуссиями в США по планам ввести санкции против участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона.

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