Помпео заявил, что у США нет претензий к законопослушным россиянам

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прокомментировал антироссийские санкции.
Помпео заявил, что у США нет претензий к законопослушным россиянам
  • Reuters

«Я хотел бы, чтобы русский народ знал, что санкции, введённые Соединёнными Штатами, направлены на конкретных лиц и компании, а ни в коем случае не на русский народ. У нас нет претензий к законопослушным гражданам», — цитирует РИА Новости Помпео.

Ранее Соединённые Штаты объявили о введении санкций в отношении главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова, которого Вашингтон считает «причастным к нарушению прав человека».

В начале декабря Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.

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