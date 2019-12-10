Лавров рассказал Помпео о результатах нормандского саммита
- Reuters
Лавров заявил, что рассказал о «принятых там решениях, о тех вопросах, которые ещё предстоит урегулировать, для того чтобы полностью двигаться в направлении минских договорённостей».
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности лидеров стран «нормандской четвёрки» к компромиссам по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и предупредил о возможном хаосе в случае отхода от «Минска-2».
Президент России по итогам саммита в нормандском формате в Париже заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.