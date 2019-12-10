Шойгу обсудил по телефону с главой Минобороны Турции ситуацию в Сирии

Главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на севере Сирии в рамках реализации российско-турецкого меморандума.

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого Минобороны.

«В ходе переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Идлибе и других регионах, в частности по ситуации, сложившейся в зоне операции «Источник мира» в рамках сочинского соглашения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России подтвердили телефонный разговор.

«Стороны обсудили обстановку в Ближневосточном регионе, уделив особое внимание ходу реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по урегулированию обстановки на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Ранее писали, что военные России и Турции провели совместное патрулирование трассы в Сирии от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.