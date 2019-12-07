В Сирии приступил к работе четырнадцатый российско-турецкий патруль

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В Сирии приступил к работе четырнадцатый российско-турецкий патруль обстановка в сирийских населённых пунктах. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В Сирии приступил к работе четырнадцатый российско-турецкий патруль
  • Reuters

«С 10:00 7 декабря 2019 года четырнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В состав патруля входят бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции, а также бронеавтомобили «Kirpi» ВС Турции и около 50 военнослужащих двух государства.

Мониторинг обстановки обеспечивает российский беспилотник «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте следования бронеавтомобиля военной полиции России в Сирии в районе Кобани пострадали трое российских военнослужащих.

Позднее стало известно о патрулировании российскими военными по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка.

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