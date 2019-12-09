США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также под санкции попали 29 юридических лиц.
Как говорится в заявлении министерства, санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и вводятся против «коррумпированных игроков и их сетей в разных странах Европы, Азии и Латинской Америки».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкций против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу.
Согласно заявлению Госдепартамента, танкеры, перевозившие нефть из Венесуэлы на Кубу, принадлежат PDVSA.