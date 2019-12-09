США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также под санкции попали 29 юридических лиц.

Как говорится в заявлении министерства, санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и вводятся против «коррумпированных игроков и их сетей в разных странах Европы, Азии и Латинской Америки».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкций против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу.

Согласно заявлению Госдепартамента, танкеры, перевозившие нефть из Венесуэлы на Кубу, принадлежат PDVSA.