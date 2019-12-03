Власти Венесуэлы прокомментировали расширение санкций США

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Санкции США против нефтяных танкеров государственной компании (PDVSA) свидетельствуют об отчаянии американской стороны. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы по социальному и территориальному развитию Аристобуло Истурис.

«Соединённые Штаты в отчаянии, они ничего не могут сделать против Венесуэлы, и все санкции, которые США налагают на страны, в том числе на Венесуэлу, являются незаконными и нарушают международное право», — цитирует РИА Новости Истуриса.

По его словам, подобные действия являются «произволом и злоупотреблением властью» со стороны США не только против Венесуэлы, но и против Кубы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкции против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу. 

Согласно заявлению Госдепартамента, танкеры, перевозившие нефть из Венесуэлы на Кубу, принадлежат PDVSA.

Речь идёт о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.

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