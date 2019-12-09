Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
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Глав государств перед входом во дворец встречал президент Франции Эммануэль Макрон.
Ангела Меркель первой приехала в Елисейский дворец pic.twitter.com/mEnrtV3QJP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019
Ранее Путин прибыл в Париж для участия в саммите в нормандском формате.
Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
В Киеве сообщали, что до нормандских переговоров у Зеленского состоится встреча с Макроном, а затем — с Меркель.
Подробнее о саммите — в материале RT.