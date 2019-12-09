Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

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Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец, где состоится встреча «нормандской четвёрки».
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
  • © wikipedia.org

Глав государств перед входом во дворец встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Путин прибыл в Париж для участия в саммите в нормандском формате.

Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки». 

В Киеве сообщали, что до нормандских переговоров у Зеленского состоится встреча с Макроном, а затем — с Меркель.  

Подробнее о саммите — в материале RT.

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