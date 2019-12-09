Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец, где состоится встреча «нормандской четвёрки».

Глав государств перед входом во дворец встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ангела Меркель первой приехала в Елисейский дворец pic.twitter.com/mEnrtV3QJP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Ранее Путин прибыл в Париж для участия в саммите в нормандском формате.

Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».

В Киеве сообщали, что до нормандских переговоров у Зеленского состоится встреча с Макроном, а затем — с Меркель.

Подробнее о саммите — в материале RT.