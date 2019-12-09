В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным

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Украинский и российский лидеры Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в нормандском формате в Париже. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным
  • РИА Новости

«После встречи четырёх лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведёт двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — цитирует Интерфакс-Украина Тимошенко.

Он также рассказал, что до нормандских переговоров у Зеленского состоятся встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером Германии Ангелой Меркель.  

Ранее в Кремле сообщили, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки». 

Как подчёркивал Зеленский, он рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером. 

Подробнее о саммите — в материале RT.

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