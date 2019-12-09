В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным
- РИА Новости
«После встречи четырёх лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведёт двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — цитирует Интерфакс-Украина Тимошенко.
Он также рассказал, что до нормандских переговоров у Зеленского состоятся встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее в Кремле сообщили, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».
Как подчёркивал Зеленский, он рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером.
Подробнее о саммите — в материале RT.