Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
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«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем», — сказал он.
По словам Зеленского, он очень не любит нерезультативность, и это единственное, чего он боится.
Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным. Он назвал отсутствие диалога «бегом на месте».
В Кремле отметили, что испытывают очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей глав государств.