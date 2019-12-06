Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем», — сказал он.

По словам Зеленского, он очень не любит нерезультативность, и это единственное, чего он боится.

Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным. Он назвал отсутствие диалога «бегом на месте».

В Кремле отметили, что испытывают очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей глав государств.