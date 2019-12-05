Песков поделился ожиданиями от встречи Путина и Зеленского
«Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм», — сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь».
Он отметил, что два лидера неоднократно говорили по телефону.
«Это было конструктивное общение... Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны», — отметил он.
Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».