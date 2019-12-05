Песков поделился ожиданиями от встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле испытывают очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря.

«Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм», — сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Он отметил, что два лидера неоднократно говорили по телефону.

«Это было конструктивное общение... Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».

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