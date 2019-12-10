Евросоюз намерен обновить политику по Арктике

Евросоюз намерен обновить концепцию своей политики по Арктике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«Совет признаёт главную ответственность арктических государств за развитие Арктики, но также считает, что многие из проблем, затрагивающих регион, имеют глобальный характер и более эффективно решаются в рамках регионального или многостороннего сотрудничества, в частности Арктического совета, и в том числе через систему ООН», — говорится в сообщении.

ЕС намерен и далее «вносить значительный вклад» как на региональных, так и на многосторонних форумах, которые посвящены вопросам Арктики.

«Развитие в Арктике происходит быстрыми темпами. Европейский союз должен обеспечить, чтобы его политический подход учитывал соответствующие события», — сообщили в Совете ЕС.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что страна собирается выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.