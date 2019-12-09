В Совфеде оценили слова Столтенберга об отношениях НАТО и России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не считает Россию врагом.

«Как только об этом заявил президент США Дональд Трамп, за ним тут же повторил лидер Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это прекрасно. Мы тоже не считаем НАТО своим врагом, готовы к сотрудничеству», — считает сенатор.

По словам Джабарова, для выстраивания нормальных отношений необходимо восстановить тот уровень взаимодействия, который был между Россией и альянсом до 2014 года.

«Нужно строить диалог, взаимодействовать, обмениваться информацией. Ну а дальше будем двигаться вперёд», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником.

По словам генсека НАТО, блок стремится к улучшению отношений.