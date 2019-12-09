Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
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«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом... Мы не делим мир на противников и друзей», — сказал он.
По его словам, блок стремится улучшить отношения.
При этом Столтенберг охарактеризовал действия Москвы как «самоуверенные». Кроме того, он отметил различия между современной Россией и СССР в годы холодной войны.
Ранее Столтенберг заявил, что необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.