Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом... Мы не делим мир на противников и друзей», — сказал он.

По его словам, блок стремится улучшить отношения.

При этом Столтенберг охарактеризовал действия Москвы как «самоуверенные». Кроме того, он отметил различия между современной Россией и СССР в годы холодной войны.

Ранее Столтенберг заявил, что необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.