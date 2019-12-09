В Париже в митингующих украинцев бросили яйца
В митинге приняли участие около 150 человек, которые вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.
Как сообщает в Facebook «Движение ветеранов Украины», организовывавшее акцию, в какой-то момент в митингующих полетели яйца.
При этом организаторы отметили, что это «не изменило боевого настроения».
Саммит в нормандском формате с участием глав России, Украины, Франции и Германии должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.