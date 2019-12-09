В Париже в митингующих украинцев бросили яйца

В Париже прошла акция протеста в поддержку «проукраинской позиции» на нормандском саммите.

В митинге приняли участие около 150 человек, которые вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.

Как сообщает в Facebook «Движение ветеранов Украины», организовывавшее акцию, в какой-то момент в митингующих полетели яйца.

При этом организаторы отметили, что это «не изменило боевого настроения».

Саммит в нормандском формате с участием глав России, Украины, Франции и Германии должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.