Папа Римский молится за успех нормандского саммита

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск молится, чтобы саммит в нормандском формате в Париже принёс Украине «плоды мира».
Папа Римский молится за успех нормандского саммита
  • Reuters

«Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира в справедливости той территории и её населению», — сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане. Его слова приводит РИА Новости.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

Как отметил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить