Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.

Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о введении трёх разных типов рабочих виз, а также балльной системы оценки иностранных граждан, которые въезжают в Великобританию.

Уточняется, что первый тип виз будет выдаваться тем, кто имеет серьёзные заслуги на научном, предпринимательском или культурном поприще, вторая — квалифицированным работникам, имеющим предложения о работе в Британии, третья — трудовым мигрантам с низким уровнем профессиональных навыков.

Джонсон отметил, что представители первой и второй категорий будут иметь высокие шансы на получение вида на жительство и гражданства страны.

По мнению премьера, новая система позволит «вернуть контроль за границами» страны после выхода из ЕС, а также поспособствует снижению числа трудовых мигрантов.

«Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира на справедливых условиях», — заявил он

Ранее Джонсон пообещал, что если его партия выиграет выборы, то очередные дебаты и голосование по соглашению с ЕС будут проведены до Рождества.

В октябре палата общин Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

О том, могут ли досрочные выборы в Великобритании привести к отмене брексита, — в материале RT.