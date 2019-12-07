В Госдуме оценили слова о «вмешательстве России» в выборы Британии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал призыв министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Ники Морган обеспокоиться «вмешательством России» во всеобщие выборы в стране 12 декабря.

«Я думаю, что это следствие общего антироссийского мейнстрима. Поскольку многие европейские политики, да и американские тоже, не любят признавать собственные неудачи и поражения, в том числе на выборах. Поэтому они и придумывают мифическое «вмешательство России» в выборный процесс в Америке, Британии, Германии и где бы то ни было ещё», — сказал Морозов.

Депутат призвал «исходить из здравой логики».

«России на государственном уровне совершенно нет смысла вмешиваться куда бы то ни было. Мы занимаемся развитием собственной страны и заинтересованы исключительно во взаимовыгодных отношениях с остальными государствами», — напомнил он.

Ранее Морган призвала власти обеспокоиться «вмешательством России» во всеобщие выборы в стране 12 декабря.