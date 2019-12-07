Трамп сообщил, что годами не пользуется личным мобильным

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном.

«Лживое CNN заявляет, что я «по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности». Это абсолютно лживая информация. У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ писали, что Трамп по-прежнему пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб.

Также Трамп призвал раскрыть личность информатора, который направил анонимную жалобу на содержание его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.