Трамп прокомментировал сообщения о прослушке его телефонов

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты The New York Times, что он якобы использует для общения незащищённый личный мобильный телефон, вопреки советам спецслужб.

«Так называемые эксперты по Трампу из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять её», — написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, он пользуется только одним правительственным телефоном, и то редко.

Ранее NYT со ссылкой на источники написала, что разведывательные службы США якобы узнали о прослушке Китаем и Россией телефонных разговоров Трампа.

В Кремле с юмором отнеслись к таким сообщениям.