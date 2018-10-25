Трамп прокомментировал сообщения о прослушке его телефонов

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты The New York Times, что он якобы использует для общения незащищённый личный мобильный телефон, вопреки советам спецслужб.
Трамп прокомментировал сообщения о прослушке его телефонов
  • Reuters

«Так называемые эксперты по Трампу из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять её», — написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, он пользуется только одним правительственным телефоном, и то редко.

Ранее NYT со ссылкой на источники написала, что разведывательные службы США якобы узнали о прослушке Китаем и Россией телефонных разговоров Трампа.

В Кремле с юмором отнеслись к таким сообщениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить