Трамп прокомментировал сообщения о прослушке его телефонов
- Reuters
«Так называемые эксперты по Трампу из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять её», — написал Трамп в Twitter.
По словам американского лидера, он пользуется только одним правительственным телефоном, и то редко.
Ранее NYT со ссылкой на источники написала, что разведывательные службы США якобы узнали о прослушке Китаем и Россией телефонных разговоров Трампа.
В Кремле с юмором отнеслись к таким сообщениям.