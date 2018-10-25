В Кремле с юмором относятся к сообщениям о прослушке телефонов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что телефоны лидера США Дональда Трампа прослушивались российскими спецслужбами.

Как писала The New York Times со ссылкой на источники, американские разведывательные ведомства узнали, что Китай и Россия якобы прослушивали телефонные разговоры Трампа.

«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счёт, которая может являться обоснованием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», — ответил Песков на просьбу прокомментировать данные сообщения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

4 октября в Белом доме подчеркнули, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай».

В Китае отметили, что не вмешиваются в дела других государств, в том числе в политические процессы США.