МИД России прокомментировал расширение США антироссийских санкций
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД заявили, что «цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России».
«Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения», — сообщается в заявлении.
Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.