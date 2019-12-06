МИД России прокомментировал расширение США антироссийских санкций

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Министерство иностранных дел России, комментируя расширение Минфином США антироссийских санкций, заявило, что «как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа».
МИД России прокомментировал расширение США антироссийских санкций
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что «цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России».

«Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения», — сообщается в заявлении.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.

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