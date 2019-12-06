В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.
В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России
  • РИА Новости

«Данная ситуация напоминает мне крылатое выражение, которое употреблялось много-много лет назад: «Это произведение я не читал, но оно ужасно плохое». Точно так же, с абсолютным недоверием и презрением, можно говорить обо всём, что бездоказательно предъявляют нам Соединённые Штаты. Иными словами, совершенно не обязательно владеть контекстом ситуации, чтобы понять, что она высосана из пальца», — заявил парламентарий.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить