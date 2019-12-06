В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.

«Данная ситуация напоминает мне крылатое выражение, которое употреблялось много-много лет назад: «Это произведение я не читал, но оно ужасно плохое». Точно так же, с абсолютным недоверием и презрением, можно говорить обо всём, что бездоказательно предъявляют нам Соединённые Штаты. Иными словами, совершенно не обязательно владеть контекстом ситуации, чтобы понять, что она высосана из пальца», — заявил парламентарий.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.