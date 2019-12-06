Посольство оказывает помощь российским морякам в Сингапуре

Посольство России в Сингапуре оперативно оказывает содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в сингапурском порту за долги.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Сергея Новосельцева.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определённых российским законодательством», — сообщил представитель посольства.

Он добавил, что российские дипломаты находятся в контакте с судовладельцем — компанией «Гудзон» и властями Сингапура с момента возникновения конфликтной ситуации.

Также он добавил, что из-за «обременения», наложенного на судно «Севастополь» в рамках иска, судовладельца обязали согласовывать любые действия в отношении судна с представителями службы судебных исполнителей Сингапура через «назначенного судом нового агента».

Ранее власти порта Сингапура арестовали за долги российское судно «Севастополь», подпавшее под санкции США.