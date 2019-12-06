Посольство оказывает помощь российским морякам в Сингапуре

Короткая ссылка
Посольство России в Сингапуре оперативно оказывает содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в сингапурском порту за долги. 
Посольство оказывает помощь российским морякам в Сингапуре
  • © sk-gudzon.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Сергея Новосельцева.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определённых российским законодательством», — сообщил представитель посольства.

Он добавил, что российские дипломаты находятся в контакте с судовладельцем — компанией «Гудзон» и властями Сингапура с момента возникновения конфликтной ситуации.

Также он добавил, что из-за «обременения», наложенного на судно «Севастополь» в рамках иска, судовладельца обязали согласовывать любые действия в отношении судна с представителями службы судебных исполнителей Сингапура через «назначенного судом нового агента».

Ранее власти порта Сингапура арестовали за долги российское судно «Севастополь», подпавшее под санкции США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить