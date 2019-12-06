Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка.
«Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается - ставят неподъемный ценник», — цитирует РИА Новости Аникина.
Таким образом за стоянку образовался долг, и судно было арестовано.
Уточняется, что на борту находится 12 членов экипажа.
19 августа Херсонский апелляционный суд принял решение арестовать якобы поставлявший топливо в Крым танкер Mriya (IMO 9109811).