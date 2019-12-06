Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.

Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка.

«Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается - ставят неподъемный ценник», — цитирует РИА Новости Аникина.

Таким образом за стоянку образовался долг, и судно было арестовано.

Уточняется, что на борту находится 12 членов экипажа.

19 августа Херсонский апелляционный суд принял решение арестовать якобы поставлявший топливо в Крым танкер Mriya (IMO 9109811).