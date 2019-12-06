В профсоюзе заявили о готовности помочь российским морякам в Сингапуре

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Председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил о готовности подключиться к ситуации с арестованным в порту Сингапура российским судном «Севастополь».

Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, в настоящее время владелец судна — компания «Гудзон» — и сами моряки не обращались в профсоюз.

Он отметил, что если поступит обращение, то в отделении подключатся к ситуации.

«Если возможность будет, если нужно будет помочь российским морякам — поможем через посольство и местное представительство ITF (Международной федерации транспортных рабочих. — RT)», — заявил Суханов.

Ранее власти порта Сингапура арестовали за долги российское судно «Севастополь», подпавшее под санкции США.

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