В профсоюзе заявили о готовности помочь российским морякам в Сингапуре

Председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил о готовности подключиться к ситуации с арестованным в порту Сингапура российским судном «Севастополь».

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время владелец судна — компания «Гудзон» — и сами моряки не обращались в профсоюз.

Он отметил, что если поступит обращение, то в отделении подключатся к ситуации.

«Если возможность будет, если нужно будет помочь российским морякам — поможем через посольство и местное представительство ITF (Международной федерации транспортных рабочих. — RT)», — заявил Суханов.

Ранее власти порта Сингапура арестовали за долги российское судно «Севастополь», подпавшее под санкции США.