Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американский президент Дональд Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз США российским делегатам в ООН.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече, что эта проблема будет решена», — цитирует ТАСС Небензю.

Дипломат уточнил, что данная ситуация «не красит США».

Он добавил, что Трамп пообещал разобраться в этом вопросе.

9 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.