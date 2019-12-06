Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам

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Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американский президент Дональд Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз США российским делегатам в ООН.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече, что эта проблема будет решена», — цитирует ТАСС Небензю.

Дипломат уточнил, что данная ситуация «не красит США».

Он добавил, что Трамп пообещал разобраться в этом вопросе.

9 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.

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