В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России
- Reuters
«Штаты демонстрируют, что вольны самостоятельно решать, на какие мероприятия считают необходимым допустить тех или иных участников, а где — лишить их права голоса», — сказал он.
Фёдоров напомнил, что ООН — организация, которая признаёт равенство государств и приоритет международного права.
Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Nation News отметил, что американская сторона не в первый раз не выдаёт визы российским чиновникам и делегатам под конкретные мероприятия.
«И я считаю, что это делается умышленно», — заявил он.
По его словам, возникает вопрос, нужно ли в США проводить международные мероприятия, если есть постоянный риск невыдачи виз.
«Есть лояльные европейские площадки, я имею в виду Австрию и Швейцарию, где никогда не возникает визовых проблем», — добавил Джабаров.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал ситуацию.