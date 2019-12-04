В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД.

«Штаты демонстрируют, что вольны самостоятельно решать, на какие мероприятия считают необходимым допустить тех или иных участников, а где — лишить их права голоса», — сказал он.

Фёдоров напомнил, что ООН — организация, которая признаёт равенство государств и приоритет международного права.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Nation News отметил, что американская сторона не в первый раз не выдаёт визы российским чиновникам и делегатам под конкретные мероприятия.

«И я считаю, что это делается умышленно», — заявил он.

По его словам, возникает вопрос, нужно ли в США проводить международные мероприятия, если есть постоянный риск невыдачи виз.

«Есть лояльные европейские площадки, я имею в виду Австрию и Швейцарию, где никогда не возникает визовых проблем», — добавил Джабаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал ситуацию.