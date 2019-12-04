В Госдуме прокомментировали новый отказ в визах США делегации из России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД.

«Ничего нового в поведении США нет. Самое неприятное в этой ситуации, что Вашингтон берёт на себя даже полномочия, связанные с тем, чтобы давать или не давать возможность въехать на территорию США делегациям, которые прибывают туда для работы в ООН и её подразделениях», — цитирует депутата телеканал «360».

По словам Новикова, это совершенно неприемлемая ситуация.

Как отметил депутат, МИД России определится со способами реагирования, но если подобные факты будут приобретать систематический характер, то не исключено, что потребуется и реакция парламентариев.

В сентябре Вашингтон не выдал визы российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН, а также гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.