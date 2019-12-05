В МИД Франции заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности

Короткая ссылка
Во французском МИД заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности.
В МИД Франции заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности
  • Reuters

«Мы несколько раз выражали свою обеспокоенность в связи с баллистической активностью Ирана, которая не соответствует его обязательствам в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для региональной и международной безопасности», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции. 

Он также призвал Иран выполнять свои обязательства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить