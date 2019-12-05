В МИД Франции заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности

Во французском МИД заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности.

«Мы несколько раз выражали свою обеспокоенность в связи с баллистической активностью Ирана, которая не соответствует его обязательствам в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для региональной и международной безопасности», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции.

Он также призвал Иран выполнять свои обязательства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).