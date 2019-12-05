Китай заявил, что не является угрозой НАТО

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Усиливающееся влияние Китая в мире не означает роста военной угрозы со стороны Пекина для НАТО, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление по итогам саммита альянса.
Китай заявил, что не является угрозой НАТО
  • globallookpress.com

«Действительно, Китай большой, с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение», — цитирует её РИА Новости.

В китайском МИД подчеркнули, что усиление роли страны на мировой арене означает «растущую силу в поддержке мира и справедливости».

При этом в Пекине отметили нежелание многих стран НАТО считаться его врагами.

Там напомнили, что основными мировыми угрозами остаются политика односторонних санкций и притеснение других стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на новые вызовы, среди которых военная угроза со стороны Китая.

Позднее Die Welt назвало Китай новым главным противником НАТО.

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