Китай заявил, что не является угрозой НАТО

Усиливающееся влияние Китая в мире не означает роста военной угрозы со стороны Пекина для НАТО, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление по итогам саммита альянса.

«Действительно, Китай большой, с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение», — цитирует её РИА Новости.

В китайском МИД подчеркнули, что усиление роли страны на мировой арене означает «растущую силу в поддержке мира и справедливости».

При этом в Пекине отметили нежелание многих стран НАТО считаться его врагами.

Там напомнили, что основными мировыми угрозами остаются политика односторонних санкций и притеснение других стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на новые вызовы, среди которых военная угроза со стороны Китая.

Позднее Die Welt назвало Китай новым главным противником НАТО.