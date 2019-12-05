Китай заявил, что не является угрозой НАТО
- globallookpress.com
«Действительно, Китай большой, с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение», — цитирует её РИА Новости.
В китайском МИД подчеркнули, что усиление роли страны на мировой арене означает «растущую силу в поддержке мира и справедливости».
При этом в Пекине отметили нежелание многих стран НАТО считаться его врагами.
Там напомнили, что основными мировыми угрозами остаются политика односторонних санкций и притеснение других стран.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на новые вызовы, среди которых военная угроза со стороны Китая.
Позднее Die Welt назвало Китай новым главным противником НАТО.