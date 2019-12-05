Немецкое издание назвало Китай главным противником НАТО

Немецкое издание Die Welt назвало Китай новым главным противником НАТО, отметив, что в альянсе нет единства по этому вопросу.

Отмечается, что в то время как США видят в КНР врага, Германия и Франция сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.

В статье заявляется, что Германия и Франция недооценивают угрозу Китая, который намеревается приобрести влияние в Европе путём инвестирования.

Также отмечается возросшая военная мощь Китая.

4 декабря сообщалось, что лидеры стран НАТО впервые в истории Североатлантического альянса обсудят усиление позиций Китая, в том числе рост его оборонных способностей, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.