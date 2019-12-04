НАТО впервые обсудит усиление обороноспособности Китая

Лидеры стран НАТО впервые в истории Североатлантического альянса обсудят усиление позиций Китая, в том числе рост его оборонных способностей, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Впервые в истории НАТО мы обсудим с лидерами альянса усиление Китая. Это влечёт за собой как возможности, так и вызовы. Мы видели, как растёт Китай, в том числе его инвестиции в обороноспособность... Китай теперь имеет второй по объёму военный бюджет в мире после США», — сказал Столтенберг во время выступления перед журналистами в Лондоне, где проходит саммит альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.