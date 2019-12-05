В Пекине началось заседание российско-китайского комитета дружбы
Отмечается, что сопредседателем с российской стороны является уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, спецпредседатель с китайской стороны — зампред Всекитайского комитета Народного-консультативного совета Китая Ся Баолун.
«Я ожидаю, что мы добьёмся плодотворных результатов в ходе этого заседания», — цитирует РИА Новости Ся Баолуна.
Он добавил, что таким образом будет внесён вклад в развитие российско-китайского партнёрства.
4 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в сфере стратегической безопасности в соответствии с ключевыми интересами обеих стран.