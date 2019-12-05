Глава комитета конгресса заявил о наличии базы для импичмента Трампа
«Президент совершил влекущее импичмент нарушение», — цитирует РИА Новости Надлера.
По его словам, Трамп призывал иностранное правительство вмешаться в американские выборы и мешал следователям.
Он также назвал «злоупотребление полномочиями» среди нарушений, совершённых Трампом.
4 декабря сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей конгресса США поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.