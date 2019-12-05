Глава комитета конгресса заявил о наличии базы для импичмента Трампа

Глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что американский президент Дональд Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, влекущее за собой импичмент.

«Президент совершил влекущее импичмент нарушение», — цитирует РИА Новости Надлера. По его словам, Трамп призывал иностранное правительство вмешаться в американские выборы и мешал следователям. Он также назвал «злоупотребление полномочиями» среди нарушений, совершённых Трампом. 4 декабря сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей конгресса США поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.