Глава комитета конгресса заявил о наличии базы для импичмента Трампа

Короткая ссылка
Глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что американский президент Дональд Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, влекущее за собой импичмент.

«Президент совершил влекущее импичмент нарушение», — цитирует РИА Новости Надлера.

По его словам, Трамп призывал иностранное правительство вмешаться в американские выборы и мешал следователям.

Он также назвал «злоупотребление полномочиями» среди нарушений, совершённых Трампом.

4 декабря сообщалось, что комитет по разведке палаты представителей конгресса США поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить