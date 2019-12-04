Комитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа

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Комитет палаты представителей Соединённых Штатов по разведке поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который завтра начнёт слушания по теме процедуры импичмента.

Ранее демократы опубликовали доклад по импичменту Трампа

В документе утверждается, что президент США «подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания».

При этом в Белом доме заявили, что доклад не содержит никаких доказательств нарушений со стороны Трампа.

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