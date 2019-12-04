Комитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа
Отмечается, что доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который завтра начнёт слушания по теме процедуры импичмента.
Ранее демократы опубликовали доклад по импичменту Трампа.
В документе утверждается, что президент США «подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания».
При этом в Белом доме заявили, что доклад не содержит никаких доказательств нарушений со стороны Трампа.