Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Содержание документа приводится на сайте комитета по разведке палаты представителей.

«Президент Трамп публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые вызвались подчиниться законным образом выданным повесткам и дать показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей», — говорится в кратком пересказе доклада.

Также в докладе отмечается, что «Трамп первый президент в истории США, который попытался полностью воспрепятствовать расследованию по импичменту».

Кроме того, сообщается, что «Трамп, действуя лично или через агентов в правительстве США и вне его, подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания».

Ранее Трамп заявил, что был бы рад выступлениям госсекретаря США Майка Помпео и министра энергетики США Рика Перри на слушаниях в конгрессе по поводу процедуры импичмента.